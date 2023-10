MotoGP | GP Thailandia, Rivola sicuro: “Oliveira resta con noi” [VIDEO]

MotoGP Thailandia, Aprilia – L’amministratore delegato della squadra di Noale è sicuro che Miguel Oliveira sarà un pilota Aprilia per i prossimi anni. Si parla molto di probabili contatti tra il portoghese e il team Repsol Honda che dopo l’annuncio del passaggio di Marc Marquez in Ducati, è alla ricerca di un secondo pilota.

Dichiarazioni Massimo Rivola su futuro Miguel Oliveira

“Credo che ci siano una serie di problemi nella sua testa ma quello di non restare con noi non esiste neanche. Forse gli manca qualche tassello in generale. Sinceramente sono molto convinto di lui sono molto sereno nel poter dire che lui resterà con noi anche in futuro”