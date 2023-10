MotoGP | Marquez colpito da un copridisco della Ducati di Martin [VIDEO]

Al termine del secondo turno di prove libere del Gran Premio della Thailandia, Jorge Martin ha colpito con la gomma anteriore uno dei cartelli posti sull’asfalto per indicare l’ingresso in pit-lane. L’impatto ha causato la perdita del copridisco: il pezzo ha colpito in pieno Marc Marquez proprio sulla spalla destra che gli ha causato tanti problemi nelle ultime stagioni. Il pilota spagnolo è apparso dolorante per qualche istante, comprensibile dal momento che l’impatto è avvenuto ad alta velocità ma fortunatamente non ha avuto conseguenze.