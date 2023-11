MotoGP | Gp Qatar Sprint Race, Bastianini: “Giornata poco fortunata”

MotoGP GP Qatar Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, in 20esima posizione.

Giornata particolarmente sfortunata per Enea Bastianini. Rallentato da un pilota lento in traiettoria durante la Q1, Enea non è riuscito ad andare oltre il quindicesimo tempo in qualifica, mentre in gara si è trovato coinvolto in un incidente alla prima curva tra Aleix Espargaró e Miguel Oliveira. Riuscito a ripartire, Bastianini ha chiuso la gara Sprint in ventesima posizione.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Qatar MotoGP 2023

“E’ stata una giornata poco fortunata: stamattina con Lecuona, che mi ha rallentato nel giro veloce in Q1, e oggi pomeriggio con la caduta di Espargaró e Oliveira. Ovviamente speravo di poter ottenere qualcosa di più. Miguel ha frenato piuttosto tardi e i piloti davanti a lui un po’ troppo presto per cui non ha potuto evitare un contatto con Aleix e io mi trovavo proprio dietro di loro e sono caduto. Ho però rialzato la moto per continuare la gara, riuscendo anche a girare forte sull’1:53. Sono piuttosto contento del ritmo che ho avuto, ma domani in gara sarà necessario fare qualche passo avanti anche in termini di grip”.

