Moto3 | Gp Qatar Gara: Masia vince ed è Campione del Mondo

Moto3 GP Qatar Gara – Jaume Masia è il nuovo Campione del Mondo della classe Moto3. Il pilota del Team Leopard ha infatti vinto il Gran Premio del Qatar, 19esima tappa del Motomondiale 2023 e complice il sesto posto di Sasaki si aggiudica il titolo con una gara di anticipo.

Sul podio sono saliti David Alonso su GASGAS del Team Aspar e Deniz Oncu su KTM del Team Red Bull Ajo, con quest’ultimo che ha fatto una grande rimonta dopo un doppio long-lap penalty causato da un jump-start.

Ottima la gara di Riccardo Rossi, che ha chiuso quarto e ai piedi del podio. Il pilota del Team Honda SIC58 Squadra Corse ha preceduto Vicente Perez su KTM BOE e Ayumu Sasaki, con quest’ultimo che non è riuscito a portare la lotta per il titolo a Valencia.

