MotoGP | GP Jerez Sprint Race, Bastianini: “Su questa pista capita che si alza l’acqua dall’asfalto”

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premo di Spagna in programma a Jerez.

Il #23 della Ducati autore di una buona prima fase di gara è rimasto vittima di una chiazza di umido che, come per numerosi piloti, è risultata fatale per la sua gara.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Spagna Jerez MotoGP 2024

“E’ stata una gara molto difficile. Non è facile fare sempre le stesse traiettorie. In quel giro mi sembrava di aver fatto sempre le stesse cose. Quando ho visto la chiazza era troppo tardi. E’ utile guardare la Moto2. La pista cambiava giro dopo giro. A Jerez capita che si alza l’acqua dall’asfalto. A fine gara gara ci sono punti bagnai che a inizio non c’erano. Ho provato ad attaccare Binder ma non ce la facevo. Ho aspettato un po’ avevo capito dove attaccarlo ma sono caduto prima. “

