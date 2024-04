MotoGP | Incredibile a Jerez: quattro cadute in un giro nella Sprint [VIDEO]

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 – Quattro cadute in un giro nella Sprint Race valida per il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, teatro del quarto appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

A quattro tornate dalla conclusione, Marc Marquez – fino a quel momento leader della corsa davanti a Jorge Martin – è incappato in una scivolata in curva 10, perdendo di fatto una ghiotta opportunità di successo. Nello stesso giro, alle sue spalle, sono finiti sulla ghiaia Enea Bastianini, Brad Binder ed Alex Marquez.

Una caduta multipla in curva 5, provocata dalle condizioni non perfette dell’asfalto, che ha privato i piloti in questione di punti importanti per il campionato. Appuntamento alle 14.00 di domani per la gara vera e propria sul tracciato di Jerez de la Frontera, in Spagna.





