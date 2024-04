MotoGP | Gp Jerez Sprint Race, Vinales: “Ci hanno fatto correre in condizioni pessime”

MotoGP Gp Spagna Jerez Aprilia Racing – Maverick Vinales non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota spagnolo, in difficoltà nel corso delle qualifiche, è stato autore di una buona parziale rimonta, finché non è caduto vittima, come molti altri piloti, di una chiazza di umido sulla pista.

Dichiarazioni Maverick Vinales Day 1 Gp Spagna Jerez MotoGP 2024

“Questa è una pista difficile per noi. Il passo era buono avevo lo stesso dei primi. Oggi il tema è lo stato della pista. Ci hanno fatto correre in condizioni pessime. Ci hanno fatto giocare a bowling. All’inizio Aleix è caduto per colpa della pista bagnata. E’ assurdo che ci facciano correre così, non c’erano le condizioni per correre. I piloti dovrebbero mettersi più d’accordo perchè non sarebbe successo niente se avessimo aspettato mezz’ora che si asciugasse la pista. Indipendente dalla scelta della gomma in qualifica, soffriamo molto quando la pista non è troppo bagnata. Oggi abbiamo capito che dobbiamo migliorare in qualifica in queste condizioni. Dobbiamo continuare a crescere.”

