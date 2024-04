MotoGP | GP Jerez, Bagnaia-Binder-Bezzecchi: l’incidente allo Sky Tech [VIDEO]

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 – Al termine della Sprint Race andata in scena quest’oggi a Jerez de la Frontera, Mauro Sanchini ha analizzato il tanto chiacchierato contatto tra Pecco Bagnaia, Brad Binder e Marco Bezzecchi, precisando come la caduta dell’italiano della Ducati sia stata provocata da una concausa di cose, tra cui un’entrata molto aggressiva del sudafricano della KTM.

In curva 1, infatti, quest’ultimo ha provato ad infilare sia lui che bozzacchi, finendo però in una “finestra” di spazio troppo ristretta. Una condizione che ha portato Bagnaia dapprima a scontrarsi con Binder e successivamente a rotolare sulla ghiaia, perdendo di fatto punti importanti in ottica campionato. Appuntamento alle 14.00 di domani per la partenza della gara e vera e propria sul tracciato di Jerez.





