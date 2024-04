MotoGP | GP Jerez, gli highlights della Sprint Race [VIDEO]

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 – Vi riportiamo gli highlights della Sprint Race valida per il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, quarto appuntamento del mondiale MotoGP 2024.

Al termine di una mini-gara ben gestita, Jorge Martin ha confermato il momento d’oro delle ultime settimane, ottenendo il primo piazzamento davanti a Pedro Acosta, altra grande conferma di questa prima parte di stagione, e Dani Pedrosa, quarto sotto la bandiera a scacchi ma avanzato di una posizione grazie all’arretramento in classifica di Fabio Quartararo (il francese, inizialmente terzo, è scivolato indietro di otto secondi per via delle pressioni non conformi).

In quarta posizione ha trovato posto Franco Morbidelli, finalmente veloce in sella alla Ducati Desmosedici del team Pramac, seguito a ruota da Quartararo, Raul Fernandez e Marc Marquez. A chiudere al top dieci assoluta Augusto Fernandez, Miguel Oliveira e Joan Mir. Appuntamento alle 14.00 di domani per la gara vera e propria sul tracciato di Jerez de la Frontera, in Spagna.





