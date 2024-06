MotoGP | GP Mugello Sprint Race, Mir: “Alcune vibrazioni che mi hanno impedito di guidare”

MotoGP GP Italia Mugello Repsol Honda – Joan Mir non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Italia al Mugello.

Partito bene, Mir ha presto riscontrato un peggioramento del problema delle vibrazioni che lo ha costretto al ritiro anticipato dallo Sprint. Il Repsol Honda Team sta attualmente indagando sulle cause per tornare in pista più forte domenica. Nel complesso, Mir ritiene che l’aggiornamento aerodinamico abbia prodotto un passo avanti.

Dichiarazioni Joan Mir GP Italia Mugello Honda Repsol MotoGP 2024

“Guardando i punti positivi di oggi possiamo vedere che questo nuovo pacchetto aerodinamico sta funzionando meglio. È un piccolo passo avanti che è il benvenuto. Abbiamo fatto delle qualifiche abbastanza decenti, eguagliando il meglio del Qatar, e non così lontano dal primo. Volevamo mettere tutto insieme nello Sprint, ma abbiamo avuto alcune vibrazioni che mi hanno impedito di guidare perché peggioravano sempre di più e ho dovuto ritirarmi dalla gara. Stiamo verificando esattamente cosa ha causato ciò in modo da poter mostrare il nostro pieno potenziale domani”.

