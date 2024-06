MotoGP | Gp Mugello Sprint Race, Marc Marquez: “Abbiamo combattuto con le con le GP24”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha ottenuto oggi al Mugello (teatro del GP d’Italia) il sesto podio consecutivo.

L’otto volte iridato ha messo pressione a Pecco Bagnaia, senza però impensierirlo, ma ha comunque ottenuto un ottimo secondo posto, davanti al rookie Pedro Acosta.

Così come la maggior parte dei piloti, il #93 della Ducati ha accusato problemi di gomme all’anteriore e non sul posteriore. Ecco cosa ha detto lo spagnolo.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Il passo di Pecco sin dalle FP1 era un pò più veloce. Guida bene qui e infatti ha vinto le ultime due disputate qui. E’ un circuito dove è molto forte. Eravamo però vicini, ho spinto al 100% per mettere del gap (sul terzo) e per cercare chiudere il distacco step by step. A due giri dal termine ho commesso un errore alla curva 10, ma sono contento della velocità, di essere ancora al Top con gli altri piloti Ducati. Per me è un piacere combattere con le Ducati GP 24, specialmente perchè non solo Pecco è velocissimo, ma anche Enea (Bastianini) e Morbidelli sono molto veloci. Il quasi contatto con Binder sul rettilineo? Non poteva vedermi, è più un mio errore.”

Dichiarazioni Marc Marquez Previsioni Gara Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Domani dovrò migliorare lo start, devo pensare a me stesso, partirò terzo, ma terzo o quarto non fa grande differenza, anche se la traiettoria è migliore dalla quarta casella. Per quanto riguarda le gomme la soft al posteriore per me è un’opzione, ma vedremo come andrà la media nel warm up.”

Foto: Valter Magatti

