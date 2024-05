MotoGP | Gp Mugello Day 1, Espargarò: “Siamo tutti vicini”

MotoGP Gp Italia Mugello Aprilia Racing – Aleix Espargarò ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Italia, al Mugello, con il decimo tempo.

Aleix Espargaró, in difficoltà nel trovare il giusto feeling, ha concluso la FP1 in settima posizione. Nella Practice, ha migliorato il suo tempo, riuscendo a classificarsi in decima posizione e guadagnando anche lui il passaggio in Q2.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Non mi sono trovato bene con la moto, soprattutto nelle curve veloci. Nonostante le sensazioni non siano state le migliori, siamo tutti vicini. Il mio passo gara non è male. Penso che la gara sarà di gruppo e ci sarà da divertirsi.”

