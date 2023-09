MotoGP | Gp Misano, un giro onboard con l’Aprilia di Vinales [VIDEO]

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini – Vi riportiamo un giro onboard di Maverick Vinales nelle prime sessioni di prove libere valide per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, nuova prova del mondiale 2023 di MotoGP. Tramite l’ausilio della “shoulder cam” posizionata sul casco, lo spagnolo ci ha portato alla scoperta dei circuito italiano, mostrando i punti più complessi e quelli più entusiasmanti, soprattutto per la guida dei piloti. Un minuto da vivere a massimo volume e con l’attenzione massima rivolta verso lo schermo.

Vinales, ricordiamo, ha chiuso le “Prove” odierne al secondo posto, lontano qualche decimo dalla performance ottenuta dal pilota più veloce di giornata, ovvero Marco Bezzecchi. Appuntamento a domani, in diretta su Sky Sport MotoGP, per le qualifiche e la Sprint di questo appuntamento del motomondiale in Emilia Romagna.