MotoGP | Gp Misano Prove: Bezzecchi da record, Bagnaia direttamente in Q2

MotoGP Gp Misano Prove – E’ di Marco Bezzecchi il miglior tempo dell’unico turno di prove valevole per l’accesso diretto in Q2 al Misano World Circuit Marco Simoncelli, 12esimo appuntamento della MotoGP 2023, il GP di San Marino e Riviera di Rimini.

Il #72 della Ducati, Mooney VR46 Racing Team, ha fatto segnare il nuovo record del circuito romagnolo, 1:30.846. Alle spalle del pilota riminese si è piazzata l’Aprilia di Maverick Vinales, staccata di 0.126s.

Ottimo terzo tempo per il tester di lusso Dani Pedrosa, miglior pilota KTM, in pista con il telaio in carbonio sulla RC16 della casa di Mattighofen.

Il #26 ha preceduto le Ducati di Jorge Martin (Pramac Racing) e Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) e la migliore della Honda, quella di Marc Marquez, che ha seguito come un’ombra Pedrosa, “ringraziandolo” a fine sessione.

Francesco Bagnaia reduce dalla brutta avventura di Barcellona centra l’acceso diretto in Q2 con il settimo tempo, a soli 0.374s dalla vetta.

Accedono direttamente alla fase finale della qualifica anche Alex Marquez (Ducati Gresini), Brad Binder (KTM) e Raul Fernandez (Aprilia RNF).

Fuori a sorpresa il vincitore di Barcellona Aleix Espargarò, che con l’Aprilia RS-GP ha chiuso 12esimo, dietro al fratello Pol (KTM Team GASGAS) e davanti alle Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

Il tester Ducati Michele Pirro, il migliore del turno mattutino ha chiuso 16esimo a 0.897s da Bezzecchi. Dietro a lui Jack Miller (KTM), caduto senza conseguenze come i fratelli Espargarò e Raul Fernandez.

Solamente 19esimo Fabio Di Giannantonio, in sella alla seconda Ducati del Team Gresini.

