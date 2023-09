MotoGP | Gp Misano: Honda subito in pista con le novità 2024

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini – Potrebbe essere arrivata con qualche giorno di anticipo rispetto ai piani il battesimo delle novità 2024 della Honda.

Nel corso della prima sessione di libere del Gp di Misano, infatti, Stefan Bradl (Collaudatore Honda) è sceso in pista con moltissime novità tecniche che si pensava di vedere solo nel corso dei test di lunedì.

Le novità portate dalla casa di Tokyo sulla moto del tedesco sono tantissime. La più evidente è sicuramente il nuovo telaio, diverso in particolare nella zona alta vicina al canotto di sterzo e molto più largo nella zona centrale. Nella parte più in basso richiama invece quello visto ad inizio stagione. La casa dell’Ala Dorata ha anche fatto lavori sullo scarico e seguendo quello che qualche anno fa ha introdotto Ducati, sul codone è presente la “salad box” (oggetto misterioso che potrebbe essere un mass damper o la collocazione di alcuni apparati elettronici per una migliore distribuzione dei pesi).

La Honda sembra quindi intenzionata a tornare ai vertici il più velocemente possibile, il rischio di perdere Marc Marquez potrebbe aver fatto accelerare i giapponesi, storicamente molto cauti nell’introduzione di novità così importanti.

Foto: MotoGP.com