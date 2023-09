MotoGP | GP Misano, Bezzecchi: “Contento, più di così non potevo fare”[VIDEO]

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini Bezzecchi – Massimo risultato possibile per Marco Bezzecchi nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, nuovo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. L’italiano della VR46, nonostante un polso malconcio, è riuscito ad ottenere un crono di 1’30″787 che gli è valso il secondo piazzamento alle spalle di Jorge Martin, ma davanti a Pecco Bagnaia, attuale leader del campionato. Un risultato importante che il “Bezzicherai” cercherà di difendere nella Sprint di questo pomeriggio e nella gara che andrà in scena domani pomeriggio con diretta su Sky Sport MotoGP HD.





