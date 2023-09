MotoGP | GP Misano, Bagnaia: “Un risultato in qualifica non scontato” [VIDEO]

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini Martin – Moderata soddisfazione per Pecco Bagnaia al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, nuovo appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP.

Nonostante le condizioni fisiche precarie, dettate dal brutto incidente di sette giorni fa a Barcellona, l’italiano è riuscito ad ottenere il terzo tempo nella qualifica di questa mattina, garantendosi una buona posizione non solo per la Sprint di questo pomeriggio, ma anche per la gara di domani.

Resta ovviamente l’incognita della tenuta fisica, la quale potrebbe aiutare Jorge Martin e Marco Bezzecchi, piazzati davanti a lui in classifica e rivali diretti per il campionato. Appuntamento a questo pomeriggio per la gara breve del week-end in programma a Misano Adriatico.





4/5 - (4 votes)