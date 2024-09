MotoGP | GP Misano 2 Day 1, Marini è fiducioso: “Siamo già riusciti a migliorare il nostro tempo sul giro”

MotoGP GP Misano Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano con il 18esimo tempo.

Luca Marini ha lavorato per valutare un nuovo pacchetto aerodinamico utilizzato per la prima volta nei test. Il nuovo pacchetto ha fornito al pilota di casa un feeling migliore sulla Repsol Honda Team RC213V. Un miglior tempo di 1’31.765 lo ha visto andare sei decimi più veloce rispetto alla stessa sessione del precedente Gran Premio e colmare il divario con i piloti in cima alla classifica dei tempi.

Dichiarazioni Luca Marini GP Emilia Romagna Misano Honda Repsol MotoGP 2024

“Siamo già riusciti a migliorare il nostro tempo sul giro, le condizioni del circuito sono molto buone nonostante tutta la pioggia. Quando si confronta la distanza tra noi e i piloti di punta dello scorso weekend con questa, penso che il nostro nuovo pacchetto ci abbia dato qualche decimo. Oggi si trattava di confermare tutto dal test perché mi sento di nuovo al meglio e in grado di spingere davvero, a differenza del test. Tutto ciò che abbiamo provato è stato positivo e ora ci stiamo concentrando sul fare più giri per capire tutto in profondità”.

