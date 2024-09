MotoGP | GP Misano 2 Day 1, Espargarò: “Abbiamo fatto dei passi in avanti

MotoGP GP Misano Aprilia – Aleix Espargaró ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano con il decimo tempo.

Aleix Espargaró ha chiuso la FP1 in tredicesima posizione, penalizzato dalle condizioni della pista, a otto decimi dal miglior tempo. Nella practice ha migliorato la sua performance, classificandosi in decima posizione e guadagnando anche lui il passaggio in Q2.

Dichiarazioni Aleix Espargarò GP Misano Aprilia MotoGP 2024

“Rispetto a Misano 1 abbiamo fatto dei passi in avanti e nella lotta per la top sei non siamo così lontani. Stiamo lavorando tantissimo, abbiamo provato una moto radicalmente diversa e per la sprint abbiamo anche altre idee. Sappiamo che Misano è una pista difficile per l’Aprilia, ma ci proveremo. L’obiettivo per le qualifiche è partire in seconda fila, ho molta fiducia nel mio giro secco e darò il massimo.”

