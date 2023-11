MotoGP | Gp Malesia Prove Libere 1: Martin subito al Top, Bagnaia nelle retrovie

MotoGP Gp Malesia Sepang Prove Libere 1 – Jorge Martin ha ottenuto il miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio della Malesia classe MotoGP, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma a Sepang. Il pilota del team Pramac che ha un distacco di 13 punti da Pecco Bagnaia in classifica mondiale, ha registrato il suo best lap in 1:59.513, precedendo di soli 49 millesimi la Ducati di Alex Marquez (Gresini Racing). Terza posizione per l’altra Ducati di Johann Zarco (Pramac Racing), davanti alle Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo.

Sesto tempo per Luca Marini (Mooney VR46 Racing), seguito da Aleix Espargarò, protagonista di una caduta fortunatamente senza conseguenze per il pilota Aprilia. Ottava posizione per Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing).

A chiudere la Top 10, troviamo le due KTM GASGAS di Pol Espargarò e Augusto Fernandez.

Il leader del Mondiale, Pecco Bagnaia ha concluso in quindicesima posizione. Il campione del mondo durante il turno ha lamentato difficoltà nel fermare la moto e per gran parte della sessione ha lavorato con gomma usata.

Gli altri italiani: 14° Di Giannantonio, 16° Enea Bastianini.

5/5 - (5 votes)