MotoGP | GP Le Mans, Mir: “A Jerez abbiamo ottenuto il massimo che potevamo”

MotoGP GP Francia Le Mans Repsol Honda – Joan Mir, dopo la gara di Jerez e i test è pronto per il GP di Le Mans.

Con uno sguardo ottimista verso il prossimo evento, Mir ha sottolineato l’importanza di ripetere lo stesso approccio, nonostante Le Mans presenti caratteristiche differenti con molte curve a bassa velocità. La pista francese in passato è stata complicata per lui, ma Mir rimane focalizzato sui suoi obiettivi e sul piano di gara stabilito. Questa dichiarazione sottolinea non solo la resilienza ma anche l’adattabilità del pilota della Honda, elementi che saranno cruciali per il successo nel imminente fine settimana di gara.

Dichiarazioni Joan Mir Preview GP Francia Le Mans Honda Repsol MotoGP 2024

“Finalmente quando guardiamo quello che è successo a Jerez dobbiamo accontentarci, abbiamo ottenuto il massimo che potevamo. Fare lo stesso anche questo fine settimana è l’obiettivo. Le Mans è un tipo di pista diverso, con molte curve a bassa velocità, quindi dobbiamo lavorare il più possibile per adattarle. È vero che in passato è stata una pista un po’ complicata per me, ma questo fine settimana ci avvicineremo ai nostri obiettivi e al nostro piano”.

4.7/5 - (42 votes)