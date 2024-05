MotoGP | GP Le Mans, Marini: “È importante rimanere concentrati”

MotoGP GP Francia Le Mans Repsol Honda – Luca Marini continua a lavorare per migliorare il suo feeling con la Honda RC213V.

Durante i test post-gp di Jerez il #10 della casa giapponese ha sperimentato varie opzioni di setup che dovrebbero dare al pesarese più strumenti quando arriverà in Francia per le prove libere del venerdì.

Il quinto appuntamento della MotoGP 2024 si svolgerà sul circuito Bugatti di Le Mans, tracciato che si trova appena fuori dalla città di Le Mans ed è presente a tempo pieno nel calendario del Campionato del mondo dal 2000. Con una serie di curve lente e chicane strette, frenate tardive e forti accelerazioni sono all’ordine del giorno nel GP di Francia.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Francia Le Mans Honda Repsol MotoGP 2024

“Un’altra opportunità per noi per apportare miglioramenti. Io e la mia squadra stiamo dando il massimo per fare progressi e affrontiamo il weekend del GP di Francia con la stessa intensità. È importante rimanere concentrati e sfruttare al massimo ogni opportunità che ci viene presentata. Il clima a Le Mans può essere piuttosto umido e freddo, quindi vediamo cosa possiamo ottenere.”

