MotoGP | GP Le Mans, il duello Marquez-Bagnaia all’ultimo giro [VIDEO]

MotoGP GP Le Mans – Presente come da tradizione a Paddock Live, Guido Meda – sfruttando la tecnologia dello Sky Tech – ha analizzato lo splendido duello tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia nell’ultimo Gran Premio di Francia sul tracciato di Le Mans, quinto appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

Lo spagnolo del team, Gresini, grazie ad una super staccata in curva 8, è riuscito a guadagnarsi la posizione d’onore sul podio, ottenendo punti importanti per la classifica del campionato. Una manovra al limite, ma pulita, che ha confermato come l’iberico stia pian piano trovando il giusto feeling con la Desmo 2023.

Prossimo appuntamento tra una settimana a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna, sesta prova di un mondiale che sembra sempre più nelle mani di Jorge Martin.