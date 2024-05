MotoGP | GP Le Mans, Bezzecchi cade anche in gara [VIDEO]

MotoGP GP Le Mans – Nuova caduta per Marc Bezzecchi sul tracciato di Le Mans, teatro dell’ultimo Gran Premio di Francia di MotoGP. Dopo la scivolata nella Sprint di ieri pomeriggio, l’italiano della VR46 è incappato in un ko anche in gara, perdendo di fatto una ghiotta occasione in ottica campionato.

Il “Bez”, dopo un attacco sferrato ad Enea Bastianini, ha perso l’anteriore della propria Ducati in ingresso di curva 4, finendo anticipatamente la propria corsa nel ghiaione. Un colpo duro che proverà a riscattare tra pochi giorni a Barcellona, teatro del prossimo teatro del Gran Premio di Catalogna.

La gara, ricordiamo, è stata vinta da Jorge Martin: il portacolori spagnolo della Ducati Pramac, dopo il primo posto ottenuto nella Sprint di ieri pomeriggio, si è confermato al comando anche nella competizione della domenica, lasciandosi alle spalle Marquez e il campione del mondo in carica.vantaggio in classifica.

Quarto Maverick Vinales, seguito da Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Brad Binder ed Aleix Espargarò. Ultimo pilota piazzato in top dieci Alex Marquez.