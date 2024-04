MotoGP | GP Jerez Sprint Race, Marc Marquez: “Sta accedendo qualcosa, ma per ora sto cadendo io”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2024, in settima posizione.

Il pilota spagnolo dopo aver conquistato la pole, la prima da quando è in sella ad una Ducati, ha inizialmente lottato per mantenere la testa della gara, ma dopo aver passato Binder è riuscito a prendersi il comando della gara fino all’errore che lo ha messo fuori gioco. Dopo la caduta è riuscito a ripartire ed è stato “colpevole” di un contatto con Mir, sanzionato con l’obbligo di cedere una posizione.

Dichiarazioni Marc Marquez GP Jerez MotoGP 2024

“Alla fine ho un piano e questo sta andando bene. Stiamo facendo click di intensità e questo vuol dire prendere qualche rischio. Oggi abbiamo fatto bene la parte difficile ma abbiamo sbagliato quella più facile. Sta accedendo qualcosa, ma per ora sto cadendo io. Oggi bastava andare 10 cm più interno o esterno e cadevi. Su Mir è stata una staccata come quella di Binder su di me. Ho calcolato male e ci siamo toccati. Ho preso la penalità di perdere una posizione. L’ho lasciata a Oliveira e poi l’ho superato a fine giro. Il mio piano è inizialmente personale, uscire dalla spirale negativa e sto uscendo. Non è facile, dopo Qatar e Portimao ho fatto un click. Ad Austin abbiamo cambiato qualcosa sulla moto e siamo migliorati. All’inizio non volevo cambiare la moto, ma una volta presa la confidenza, abbiamo lavorato sul set-up. Qui mi sento ancora meglio ma ci sono ancora cose su cui lavorare. Le Sprint Race sono sempre state causa di aggressività, tutti vanno molto cattivi e lo scorso anno ci sono stati tanti incidenti. Oggi i commissari sono stati giusti.”

