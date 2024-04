MotoGP | GP Jerez Sprint Race, Bagnaia: “La Sprint porta i piloti a essere fuori di testa”

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia non ha chiuso la Sprint Race Gran Premio di Spagna, quarta tappa della MotoGP 2024.

Il pilota Ducati, partito dalla terza fila è riuscito a portarsi in lotta per le prime posizioni molto rapidamente. Un contatto con Binder, ritenuto da non sanzionare dai commissari di gara, ha però messo fine alla gara del piemontese. Queste le prole del #1 ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Spagna Jerez MotoGP 2024

“A Binder si è chiusa la vena quando è stato passato da Marquez. In curva si è spinto al limite passando sul cordolo e ci ho rimesso io. Non ero soddisfatto in quel momento. La Sprint porta i piloti a essere furi di testa. Ti trovi a sfruttare gli errori degli altri ma a volte ti trovi coinvolto in queste cose qua. Facendo la stessa strategia di una gara lunga puoi fare le stesse cose. Secondo me certi comportamenti non hanno senso. Il passo che stavano tenendo davanti era lento quindi non aveva senso rischiare. La moto stando dietro agli altri andava bene. Il ritmo era lento e riuscivo a stare dietro senza problemi. Domani sarà più caldo e non dovrebbero esserci chiazze di bagnato. Il feeling era buono e riuscivo a fare quello che dovevo fare. Abbiamo cambiato un grande particolare sulla moto che ha fatto una grande differenza tra ieri e oggi. Ho usato la forcella vecchia già da Austin perché mi trovo meglio e mi aiuta a girare meglio

