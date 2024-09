MotoGP | GP Indonesia, il punto dopo il venerdì di libere a Mandalika [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia – Intervenuto a Sky Sport, Sandro Donato Grosso ha analizzato il venerdì di libere a Mandalika, teatro del prossimo Gran Premio dell’Indonesia di MotoGP, sottolineando come la problematica generale di tutti i piloti sia stata la carenza di grip, sia sull’asse anteriore che su quello posteriore.

Una situazione provocata dalla sporcizia presente sulla pista, oltre che dalle temperature, che le squadre proveranno ad arginare tra domani e dopodomani, ovvero quanto il manto d’asfalto – sessione dopo sessione – si andrà via via “pulendo”. Da evidenziare il crono ottenuto dalla Ducati ufficiale di Enea Bastianini, ma saranno certamente della partita anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia, nonostante un venerdì di tanto in tanto non lineare.

Appuntamento a questa notte (ore 4.00 su Sky Sport MotoGP HD) per l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche che stabiliranno l’ordine di partenza per la Sprint e il GP che andrà in scena domani a Mandalika.