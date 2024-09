MotoGP | GP Indonesia, Bagnaia vince la Sprint a Mandalika: l’ultimo giro [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia – Vi riportiamo l’ultimo giro Sprint Race sul tracciato di Mandalika, teatro del prossimo Gran Premio dell’Indonesia, 15° prova del mondiale 2024 di MotoGP.

Dopo una gara ben condotta e approfittando della caduta di Jorge Martin nel corso del primo giro, Pecco Bagnaia ha conquistato il gradino più alto del podio, riducendo di fatto il suo distacco dallo spagnolo nella classifica generale.

L’italiano del team ufficiale Lenovo, partito dalla seconda posizione, ha superato il compagno di squadra Enea Bastianini e Marc Marquez, in sella alla Gresini, abile a ottenere un ottimo risultato nonostante qualche difficoltà nel feeling con la moto. Al quarto posto si è piazzato Marco Bezzecchi, seguito da Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Maverick Vinales e Johann Zarco. A completare la top ten, Fabio Di Giannantonio e, appunto, Jorge Martin.

L’appuntamento per il prossimo round del mondiale è fissato per domani mattina alle 9:00, in diretta su Sky Sport MotoGP HD e NowTV, dal circuito di Mandalika.





