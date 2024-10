MotoGP | GP Giappone Sprint Race, Vinales: “A inizio gara non si è sganciato l’abbassatore”

MotoGP GP Giappone Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Giappone in nona posizione.

Maverick Viñales ha confermato le buone sensazioni del venerdì anche in qualifica, conquistando la terza posizione in griglia di partenza. Un risultato incoraggiante per il pilota spagnolo che non partiva dalla prima fila dal GP di Assen. Tuttavia, nella sprint, una partenza non ottimale e la mischia iniziale lo hanno fatto retrocedere fino all’undicesima posizione al termine del primo giro. Nonostante gli sforzi per recuperare, la rimonta dalle retrovie è stata complicata e Viñales ha chiuso la sprint in nona posizione.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Giappone Motegi Aprilia MotoGP 2024

“All’inizio della gara non ho sganciato l’abbassatore anteriore e ho perso diverse posizioni. Domenica sarà un’altra gara, ma io continuo ad essere positivo. In qualifica sono riuscito a fare una magia, per cui spero di riuscire a fare lo stesso anche nella gara lunga.”

4.8/5 - (45 votes)