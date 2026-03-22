MotoGP | GP Brasile, Marquez: “Dobbiamo continuare a lavorare”

MotoGP GP Brasile Ducati Lenovo Team – Marc Marquez ha chiuso al quarto posto il Gran Premio del Brasile, una gara complessa e ricca di variabili. Un risultato che non rispecchia completamente il potenziale mostrato nel weekend, soprattutto dopo la brillante vittoria conquistata nella Sprint Race del sabato.

Lo spagnolo, partito con buone ambizioni, ha dovuto fare i conti fin dalle prime fasi con una gestione delicata degli pneumatici, fondamentale su un tracciato reso ancora più critico dalle condizioni dell’asfalto. L’impossibilità di spingere nei primi giri per evitare un degrado eccessivo della gomma ha inevitabilmente compromesso la sua gara, costringendolo a rimanere nel gruppo senza riuscire a costruire un attacco efficace.

Momento chiave della corsa è stato il sorpasso subito da Fabio Di Giannantonio: da lì in poi Marquez ha perso la scia, ritrovandosi bloccato alle sue spalle su una pista dove superare si è rivelato particolarmente complicato. Nonostante diversi tentativi, lo spagnolo non è riuscito a trovare lo spazio giusto per affondare il colpo e, quando ha provato a forzare, è incappato in un errore proprio nel tratto più critico, tra curva 10 e 11, dove l’asfalto continuava a sgretolarsi.

La riduzione della distanza di gara non ha aiutato il numero 93, che ha ammesso di trovarsi più a suo agio sulle lunghe percorrenze, dove riesce a costruire meglio il proprio ritmo. Tuttavia, le condizioni erano le stesse per tutti e l’adattamento è stato inevitabile in una domenica in cui la gestione ha fatto la differenza più della velocità pura.

In classifica Mondiale, lo spagnolo è quinto a -22 punti dal leader Marco Bezzecchi. Un gap importante ma non ancora decisivo. La prossima settimana si corre in America, pista amica del nove volte iridato che ha collezionato ben sette vittorie.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Brasile MotoGP 2026

“Dobbiamo guardare la classifica, Aprilia sta facendo un grandissimo lavoro. Dobbiamo continuare a lavorare per avvicinarci, ieri abbiamo fatto una grandissima gara, oggi abbiamo avuto difficoltà. All’inizio non potevo spingere altrimenti si distruggeva la gomma, quando mi ha passato Fabio ho perso la scia e non riuscivo a fare un sorpasso comodo, qui è difficile sorpassare. Ho fatto tutta la gara dietro di lui e quando ho provato, ho fatto un errore alla 10/11 dove veniva via l’asfalto e sono andato largo. Riduzione giri? Mi piaceva la gara lunga perché con più giri mi sento meglio, alla fine ti devi adattare, è stato lo stesso per tutti. Tutti siamo partiti allo stesso modo, alla fine non puoi fare molto, metti il casco e vai. Bezzecchi avrebbe vinto lo stesso.”

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