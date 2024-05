MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Rins: “Stiamo lavorando duro”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 Yamaha – Alex Rins ha chiuso il Gran Premio di Catalunya a Barcellona in 12esima posizione.

Rins è partito dall’8° posto ma ha perso terreno nel primo giro. È caduto più indietro nel corso del secondo giro e si è ritrovato al 16° posto. IL pilota di casa ha faticato a trovare un ritmo solido ma ha continuato a spingere. Nonostante i suoi migliori sforzi, la maggior parte dei suoi progressi sono dovuti alle cadute degli altri.

Dichiarazioni Alex Rins GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“È stata una dura gara Sprint. Stiamo seguendo la nostra evoluzione. Stiamo lavorando duro durante tutte le prove, e anche in qualifica, per cercare di capire meglio la moto e avvicinarci al limite. Nella gara Sprint all’inizio è stato molto difficile per me fermare la moto con il serbatoio pieno. Giro dopo giro, man mano che il livello del carburante scendeva, andavo un po’ meglio. Ma anche così dobbiamo continuare a lavorare sulla moto.”

