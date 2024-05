MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Quartararo: “La nostra moto è super-sensibile alle condizioni di aderenza”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio di Barcellona in decima posizione.

Partito dalla 17esima posizione, il pilota francese è riuscito in una buona rimonta.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Giornata metà e metà oggi. La nostra moto è supersensibile alle condizioni di aderenza: quando l’aderenza cala un po’ per gli altri, per noi cala completamente. Il punto di partenza dei nostri tempi sul giro era molto più lento, ma in termini di ritmo era quello che mi aspettavo. E’ l’ultimo settore che ci sta uccidendo. Stavo raggiungendo Maverick e Jack, che erano davanti a me, ma nell’ultimo settore abbiamo perso 0,3 secondi ogni giro, quindi dobbiamo lavorare su questo. Ma sto guidando bene e guardando i dati possiamo vedere che stiamo spingendo nella giusta direzione. Non vedo davvero l’ora che arrivino i test del Mugello e di Valencia, perché penso che potrebbero significare un grande cambiamento per noi.”

