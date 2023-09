MotoGP | Gp Barcellona Sprint Race, Quartararo: “La prima frenata non è andata come previsto”

MotoGP GP Barcellona Montmelò 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, in 18esima posizione.

Giornata complicata per il francese della Yamaha che, nonostante si trovi su un circuito dove ha fatto sempre la differenza ha sofferto la scarsa competitività dalla M1.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race GP Barcellona Montmelò MotoGP 2023

“È stata una giornata dura. All’inizio dello Sprint ho provato a frenare forte, ma non è andata come previsto. Questo fine settimana abbiamo provato tante cose sulla moto per cercare di capire qualcosa e trovare un miglioramento. Speriamo che domani vada meglio. Negli ultimi due giorni abbiamo provato tante cose, ma niente è andato bene. Conosco il mio potenziale su questa pista. Lottare per le posizioni per cui lottavo oggi è deludente. Ma alla fine siamo qui per lottare e trovare una soluzione e cercheremo di rimanere concentrati al 100% per il futuro.”