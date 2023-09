MotoGP | Gp Barcellona Sprint Race, Bastianini: “Sensazioni buone”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, con il nono tempo.

Dopo una bella battaglia con Zarco, Bezzecchi e Marc Márquez, Enea (partito con l’undicesimo tempo) ha chiuso la gara sprint al nono posto ottenendo un punto per la classifica generale.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“Le mie sensazioni in gara sono state buone, ma alla fine è andata come mi aspettavo. Ho faticato nei primi due o tre giri e non ho potuto sfruttare il grip iniziale della gomma morbida, ma poi sono riuscito ad adattarmi e a fare anche dei buoni tempi. Alla fine Johann, che montava una gomma media, è riuscito a superarmi mettendo anche qualche decimo tra me e lui. Ma in gara mi sono divertito e siamo riusciti a fare altri passi avanti, perciò sono contento”.

