MotoGP | Gp Barcellona, Morbidelli: “Spero di partire bene dal venerdì”

MotoGP GP Barcellona Montmelò 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli dopo il combattuto Gp d’Austria, è deciso a far bene sul tracciato del Montmelò, sede del Gran Premio di Barcellona.

Il pilota italo-brasiliano è reduce da un weekend forse non brillante dal punto di vista di posizione finale, ma buono per la capacità di compiere sorpassi e lottare con gli avversari.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Barcellona Montmelò MotoGP 2023

“Mi sono divertito durante il fine settimana di gara precedente perché eravamo impegnati in battaglie. Voglio partire da questo e mantenere lo slancio. Mi sono sentito bene durante la gara del GP d’Austria. Stavo guadagnando, ma sono arrivato tardi al gruppo davanti a me. Speriamo di migliorare i risultati di venerdì e sabato mattina in questo fine settimana, così da poter partire un po’ più in testa alla griglia.”