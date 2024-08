MotoGP | GP Austria, Marini: “I risultati non sono quelli che vogliamo, ma stiamo costruendo e lavorando”

MotoGP GP Austria Repsol Honda – Nonostante la gara di Silverstone non si andata secondo le aspettative, Luca Marini arriva al Red Bull Ring carico e pronto a fare bene.

Il numero 10 ha ottenuto due podi in Austria, entrambi in Moto2, e ha ottenuto tre piazzamenti nella top five nelle sue ultime tre apparizioni nella classe regina sul circuito.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Austria Red Bull Ring Honda Repsol MotoGP 2024

“Il nostro weekend precedente a Silverstone ha mostrato i progressi che abbiamo fatto con la moto, tutto sta andando sempre meglio e sono in grado di migliorare e fare progressi durante il weekend. I risultati non sono quelli che vogliamo, ovviamente, ma stiamo costruendo e lavorando. Penso che in Austria saremo in grado di fare un altro passo avanti su una pista che è molto diversa dalle altre, è tutto incentrato su frenata e accelerazione, quindi dovremo concentrarci molto su queste aree”.

