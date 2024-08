MotoGP | GP Austria, Bezzecchi: “Il tracciato di Spielberg è tra i miei preferiti”

MotoGP GP Austria Ducati VR46 Racing Team – Il weekend di Silverstone non è andato esattamente come sperato per il pilota riminese che punta a rifarsi al Red Bull Ring

Vero estimatore del tracciato stiriano Marco Bezzecchi, sul podio su questa pista in tutte le categorie (in MotoGP nel 2023 ndr). Sempre più vicino al gruppo, con una buona P8 a Silverstone, non vede l’ora di tornare al lavoro in vista delle prime libere.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Austria MotoGP 2024

“Il tracciato di Spielberg è tra i miei preferiti, non solo perché sono riuscito a centrare qui tanti e importanti risultati ma perché si adatta particolarmente bene alle mie caratteristiche di guida e anche all’indole della nostra Ducati. A Silverstone, nonostante la gran botta del sabato, abbiamo fatto una bella gara con buone sensazioni alla guida. Ripartiamo da qui per rimanere nella scia del gruppo.”

