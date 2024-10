MotoGP | GP Australia Sprint Race, Vinales: “Fortunatamente sto bene”

MotoGP GP Australia Aprilia – Maverick Vinales non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, 17esima tappa del Motomondiale 2024.

Nella Q2, in condizioni di asciutto, Vinales ha messo a segno ottimi time-attack che gli hanno garantito la terza posizione in griglia, conquistando la seconda prima fila consecutiva dopo Motegi. Nella sprint, Viñales ha perso qualche posizione nel primo giro, ma è riuscito a rimanere in lotta per la top five. Tuttavia, a soli due giri dalla fine, il pilota spagnolo è stato tamponato mentre affrontava curva 1, subito dopo aver effettuato il sorpasso per la quinta posizione.

Dopo l’incidente, Viñales è stato portato al centro medico dove è stato visitato per degli accertamenti a seguito di una contusione al gomito sinistro. Fortunatamente non sono state riportate fratture, ma un’ecografia ha successivamente evidenziato una modesta tumefazione post-traumatica. Per questo motivo, il pilota spagnolo si sottoporrà a una terapia antinfiammatoria.

Dichiarazioni Maverick Vinales Day 1 GP Australia Phillip Island Aprilia MotoGP 2024

“Fortunatamente sto bene. Ho avuto solo una forte contusione al nervo del gomito sinistro, che mi ha fatto perdere la sensibilità della mano, ma la sto già recuperando. Sono felice della performance della moto e del passo gara che era ottimo. Spero di riprendermi per la gara lunga perché qui possiamo conquistare punti importanti.”

4.8/5 - (45 votes)