MotoGP | GP Australia Sprint Race, Espargarò: “Il mio passo gara non era affatto male”

MotoGP GP Australia Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, 17esima tappa del Motomondiale 2024, in ottava posizione.

Le qualifiche non sono andate per il verso giusto per Aleix Espargaró che ha chiuso la Q1 in ventesima posizione. Nonostante ciò, nella sprint ha mostrato grande determinazione e un buon passo gara, riuscendo a risalire fino all’ottava posizione finale.

Dichiarazioni Aleix Espargarò GP Australia Phillip Island Aprilia MotoGP 2024

“Con così tanto freddo al mattino, non sono riuscito a portare le gomme in temperatura e, di conseguenza, non sono stato veloce nelle qualifiche. In realtà, il mio passo gara e la moto non erano affatto male, infatti sono riuscito a fare una bella rimonta.”

4.8/5 - (45 votes)