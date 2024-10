MotoGP | GP Australia, Rins: “Ho dei bei ricordi del circuito di Phillip Island”

MotoGP GP Australia Yamaha Monster – Alex Rins, dopo le difficoltà del Gippone punta a rifarsi in occasione del Gran Premio d’Australia.

Lo spagnolo è 19° a pari merito nella classifica generale e punta a punti a Phillip Island. Come la maggior parte dei piloti della MotoGP, gli piace il circuito australiano per la sua natura fluida, la sua posizione panoramica proprio accanto all’oceano e la fantastica atmosfera tutt’intorno. Ha bei ricordi di questo posto: è salito sul podio qui tre volte di fila, conquistando il primo posto in Moto3 nel 2013, il terzo posto in Moto3 nel 2014 e il primo posto nel 2015 in Moto2. Conosce anche il sapore della vittoria nella classe regina in terra australiana: ha vinto la gara MotoGP nel 2022.

Dichiarazioni Alex Rins Preview Gp Australia Phillip Island MotoGP 2024

“Dopo una pausa di una settimana, siamo pronti a ripartire. Ho dei bei ricordi del circuito di Phillip Island. Mi si addice molto, quindi vediamo cosa possiamo fare. Di sicuro, abbiamo molto lavoro da fare. Speriamo di avere buone condizioni meteo, così potremo concentrarci sullo sviluppo della moto.”

