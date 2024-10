MotoGP | Gp Australia Prove Libere 1: Sessione cancellata causa pioggia

MotoGP Gp Australia Prove Libere 1 – Dopo una lunga attesa con rimandi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo che però non c’è stato, la Direzione Gara ha deciso di cancellare la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia. I piloti non hanno avuto modo di scendere in pista e quindi saranno fondamentali le Prove che si terranno più tardi.

Le pre-qualifiche in programma alle 06:00 italiane sono state allungate di 20 minuti e termineranno alle 07:20. Dalle 07:20 alle 07:35 ci saranno le prove di partenza.

