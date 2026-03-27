MotoGP | GP Austin Day 1, Martin: “Importante essere nei dieci”

MotoGP GP Stati Uniti Aprilia Racing – Un venerdì complesso ma comunque portato a casa per Jorge Martin, che ad Austin centra l’obiettivo dell’accesso diretto alla Q2 chiudendo in settima posizione. Una giornata divisa nettamente in due per il pilota spagnolo, apparso competitivo e a proprio agio nella sessione del mattino, prima di incontrare maggiori difficoltà nel time-attack del pomeriggio, soprattutto nella gestione della gomma soft.

Sul tracciato texano, dove il bilanciamento della moto è fondamentale per affrontare i continui cambi di direzione, Martin ha faticato a trovare la stessa efficacia mostrata nelle prime uscite. La soft, in particolare, non ha permesso di esprimere tutto il potenziale, rendendo la moto più difficile da interpretare e meno stabile nei punti più guidati. A complicare ulteriormente il quadro anche una caduta, che ha inciso sulla fiducia proprio nel momento chiave della giornata.

Nonostante questo, il campione del mondo è riuscito a reagire, ritrovando progressivamente il feeling e piazzando nel finale il giro necessario per restare tra i primi dieci. Un risultato importante, soprattutto in ottica weekend, anche se resta la consapevolezza di dover fare uno step in avanti, in particolare nelle condizioni di caldo dove la moto sembra soffrire maggiormente rispetto alla concorrenza. Le indicazioni raccolte, però, lasciano intravedere margini di miglioramento, anche in vista di condizioni meteo più favorevoli.

Dichiarazioni Jorge Martin, Prove GP Stati Uniti Austin MotoGP 2026

“Importante essere nei dieci il venerdì. Stamattina, tutto mi veniva facile, mi sentivo bene. Alla sera ho sofferto abbastanza con la gomma soft, non riusciamo a tirare fuori il potenziale e il bilanciamento diventa complicato. Ho avuto una caduta che mi ha tolto la fiducia, poi, mano a mano che si girava il feeling era migliore e alla fine sono riuscito a fare un bel giro ed entrare nei primi dieci. Ogura ha girato forte ed è un riferimento ma con la soft era già successo in Brasile, noi ci troviamo meglio con la media. Per me domani sarà meglio sicuro perché farà più fresco, con il caldo noi facciamo fatica”

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