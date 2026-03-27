MotoGP | GP Austin Day 1, Acosta: “Abbiamo fatto un bel lavoro”

MotoGP GP Stati Uniti Red Bull KTM – Un venerdì a due facce per Pedro Acosta ad Austin, tra buone indicazioni sul passo e un episodio che ha inevitabilmente rallentato il lavoro nel momento cruciale della giornata. Il pilota KTM ha chiuso il turno di Prove in sesta posizione, centrando comunque l’accesso diretto alla Q2, ma senza riuscire a esprimere fino in fondo il proprio potenziale su un tracciato tanto tecnico quanto esigente.

La caduta ha tolto tempo prezioso, soprattutto in una pista come quella texana dove la confidenza va costruita giro dopo giro e ogni uscita in pista diventa fondamentale per trovare il giusto equilibrio. Nonostante questo, Acosta e il team sono riusciti a raccogliere dati utili, lavorando su una base che resta però ancora distante dai riferimenti dei migliori, in particolare Aprilia e Ducati che al momento sembrano avere qualcosa in più.

Il talento spagnolo non ha nascosto le difficoltà, soprattutto sul fronte della velocità pura e della costanza di rendimento della KTM, un aspetto che coinvolge l’intero pacchetto e tutti i piloti della casa austriaca. In un contesto così competitivo, trovare un setup condiviso e più efficace diventa una priorità per riuscire a fare un salto di qualità già a partire dalla qualifica, snodo cruciale per evitare un weekend in salita.

Dichiarazioni Pedro Acosta, Prove GP Stati Uniti Austin

“Perdita di tempo con la caduta ma abbiamo fatto un bel lavoro, in questa pista Aprilia e Ducati sono le moto più forti. Dobbiamo migliorare tanto domani per la qualifica altrimenti sarà un weekend difficile. Non mi sono trovato così male come in Brasile ma ancora manca velocità. Al momento ci manca che tutti i piloti possono andare veloci sulla KTM, dobbiamo trovare un setup più costante per tutti in modo da avere più informazioni”