MotoGP | GP Assen Gara, Marini: “Questo fine settimana è stato pieno di sfortuna”

MotoGP GP Olanda Assen Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio d’Olanda in 17esima posizione.

Cercando di recuperare il tempo perso in pista sabato, Luca Marini era determinato a fare ammenda. Posizionandosi dietro al suo compagno di squadra allo spegnersi del semaforo, Marini ha fatto buoni progressi nel primo giro. Purtroppo l’italiano è finito nella ghiaia dopo un contatto, ma è rientrato per raccogliere il massimo dei dati. Ha finito 17°.

Dichiarazioni Luca Marini GP Olanda Assen Honda Repsol MotoGP 2024

“Questo fine settimana per noi è stato pieno di sfortuna, nella gara di oggi avevo il passo per lottare con Zarco. Augusto Fernandez mi ha toccato all’inizio della gara e sono finito nella ghiaia, perdendo molto tempo. Credo davvero di avere il potenziale per finire a punti. È chiaro che dobbiamo continuare a lavorare e penso che una corsia preferenziale come quella di Assen ci dia un’idea di quali siano le aree più critiche. È davvero bello avere il Sachsenring adesso, per fare una gara migliore prima di un’altra pausa”.

