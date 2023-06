MotoGP | Gp Assen Day 1, Martin: “Andiamo forte con gomme usate, sono soddisfatto”

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Pramac Ducati – Prosegue il momento d’oro di Jorge Martin in sella alla Ducati del team Pramac. Lo spagnolo, nella prima giornata di libere ad Assen, è riuscito ad ottenere il secondo tempo, garantendosi riscontri importanti non solo sul passo gara, ma anche sulla simulazione qualifica. Una condizione positiva che l’iberico spera di confermare anche nelle sessioni di domani.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 Gp Olanda Assen MotoGP 2023

“Stamattina non è stato semplice, anche perchè questa pista richiede sempre un minimo di adattamento a causa della configurazione. Non è semplice salire in moto e staccare subito il tempo. Piano piano però sono riuscito a prendere le giuste misure con la Desmo e questo mi ha garantito la giusta fiducia per la sessione del pomeriggio, anche se qui non ha abbiamo la nostra gomma di riferimento, ovvero la H. Dobbiamo fare il massimo con quello che abbiamo. In ogni caso siamo andati forte nelle FP2 con gomme molto usate. Ho capito la traiettoria e come approcciare con la moto anche in condizioni di gara, il che non è male. C’era molto vento, ma chiudere la giornata con il secondo tempo non è male. Domani si può fare la pole, anche se Marco ha una marcia in più. Io in ogni caso voglio pensare positivo, visto che il mio time attack non è stato pulito. Posso migliorare il mio giro e trovare i decimi che servono”.