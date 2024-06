MotoGP | GP Assen Day 1, Di Giannantonio: “Non un gran giorno”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati VR46 -Fabio di Giannantonio ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Olanda con il tredicesimo tempo.

Soli cinque millesimi dividono Fabio (1’32.173 ndr) dal compagno di squadra Bezzecchi. Il pilota romano sarà costretto al taglio della Q1 domani ma con buone sensazioni alla guida della sua Ducati (P1 in nelle libere del mattino ndr).

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Olanda Assen Ducati VR46 MotoGP 2024

“Non un gran giorno, le sensazioni sono buone ma ho mancato l’accesso alla Q2 per pochissimo. Siamo stati molto veloci con gomme usate, ma con pneumatici nuovi faccio più fatica. Inoltre, proprio quando ho messo le gomme per il giro lanciato, ho avuto qualche problema con la moto1, che preferivo, e ho dovuto scendere in pista con la moto2. Un vero peccato, non tutto ha funzionato al meglio. Anche nel mio giro migliore, avevo un parziale ottimo, ho commesso un errorino alla curva 12, sono uscito dalla pista, e ho perso il crono. Torniamo sui dati e prepariamoci al meglio per la Q1 di domani, sarà molto serrata.”

