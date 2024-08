MotoGP | GP Aragon Sprint Race, Bastianini: “In gara mi sono trovato bene da subito”

MotoGP GP Aragon Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in settima posizione.

Dopo aver mancato l’accesso diretto alla Q2 per una bandiera gialla e non aver superato il taglio della Q1, il pilota riminese è stato costretto a rimontare. Nonostante i problemi di feeling con la moto Enea ha mostrato un ottimo passo soprattutto nella fase finale della gara.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Aragon Motorland Ducati MotoGP 2024

” E’ stato frustrante stamattina. Non sono riuscito ad essere veloce nonostante le modifiche. In gara avevo un buon feeling. Dietro avevo un sacco di grip e davanti no. Domani dobbiamo cercare di capire questa cosa. In realtà in gara mi sono trovato bene da subito, ma è difficile sorpassare. A fine gara sono riuscito a migliorare e a fine gara il passo era buono. Mi aspetto che domani il feeling sia ancora migliore.”

