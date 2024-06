MotoGP | Bagnaia superlativo in partenza: l’analisi dello start al Mugello [VIDEO]

MotoGP GP Mugello – Presente a Paddock Live, Mauro Sanchini ha analizzato la partenza di Pecco Bagnaia durante l’ultimo Gran Premio d’Italia al Mugello, settimo appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP, sottolineando i tanti rischi che l’italiano si è dovuto prendere per chiudere al comando il primo giro della corsa, nonostante la partenza dalla quinta piazzola.

Pecco, subito dopo lo start, è riuscito a posizionarsi alle spalle del tris di vetta composto da Jorge Martin, Enea Bastianini e Marc Marquez, superandoli tutti di fatto tra la staccata di curva 2 e la piega di curva 2. Una manovra rischiosa, ma che gli ha permesso di gestire al meglio il ritmo in una gara non semplice, soprattutto per il consumo della mescola anteriore.

Alle spalle di Bagnaia, ricordiamo, si è classificato il compagno di squadra, seguito da Martin (beffato da Bastianini proprio all’ultima curva), Marquez, Pedro Acosta e Fabio Morbidelli, alla prima vera prestazione di spessore con la Ducati del team Prima Pramac. Fabio Di Giannantonio e Maverick Vinales hanno trovato posto in settima e ottava posizione, mentre a chiudere la top dieci si sono classificati Alex Marquez e Brad Binder. Appuntamento tra due settimane ad Assen per il Gran Premio d’Olanda.