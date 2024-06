MotoGP | GP Mugello Gara, Bastianini: “Dedico il podio al mio amato cane”

GP Italia Mugello MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini dopo la caduta avvenuta ieri nella Sprint Race del Mugello (era stato centrato da Jorge Martin, ndr), si è riscattato alla grande nella gara odierna, chiusa al secondo posto.

Due sorpassi su due Campioni come Marc Marquez e Jorge Martin gli hanno permesso di tagliare il traguardo del Gran Premio d’Italia al secondo posto, un podio che mancava da un pò e che il #23 della Ducati ha dedicato a Fendi, suo amato cane scomparso la settimana scorsa.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Ho visto che la gara era un pò noiosa (ride, ndr), scherzi a parte devo dire che oggi era difficile fare di più, come ci provavi era facile sbagliare e qui al Mugello se sbagli una curva, sbagli tutta la pista. Quando mi sono riagganciato a Martin ho fatto qualche piccolo errore e ad un certo punto mi sono adagiato. Quando poi Marc mi ha sorpassato, mi sono ritrovato, ho cercato di spingere di più e la moto ha risposto veramente bene. All’ultimo giro non ho avuto paura di cadere, nonostante fossi più veloce avevo tutto sotto controllo, ero in una fase particolare, danzavo. Fino a metà giro non avevo preventivato un sorpasso su Jorge (Martin), ma da metà giro ho capito che potevo provarci e l’ho fatto all’ultima curva.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Voci Mercato Gara Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Sono riuscito a vincere dopo un periodo difficile, in questi momenti devi essere forte, perchè non è semplice gestire tutto al 100%. Ci sono stati errori da parte mia, ma anche da parte della squadra, che potevamo evitare, ma oggi ne siamo usciti a testa alta. Non mi interessa quello che succederà ma mi interessa quello che è successo oggi. Non ero mai salito sul podio a Mugello, è un risultato che ci voleva, sapevo che era alla mia portata. Non ho ancora tutto sotto controllo, ma mi fa ben sperare, perchè se facciamo secondi quando non siamo perfettamente a posto in tutto, possiamo fare bene. In questo inizio di stagione avremmo potuto ottenere di più, ma onestamente anche la fortuna non è stata dalla nostra parte. Dedico questo podio al mio amato cane scomparso la settimana scorsa.”

4.6/5 - (41 votes)