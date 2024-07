MotoGP | Bagnaia: i regali di nozze saranno devoluti in beneficenza

Mancano meno di venti giorni al matrimonio di Francesco Bagnaia e Domizia Castagnini ed entrambi hanno deciso di fare un gesto significativo: il ricavato dei regali di nozze che si terranno il prossimo 20 luglio a Pesaro, saranno devoluti in beneficenza all’UGI (Unione genitori italiani). A renderlo noto è l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

“Ringraziamo Pecco e Domizia per il grande gesto di generosità – il commento di Enrico Pira, presidente Ugi – questa è vera beneficenza fatta con il cuore. Ancora una volta Pecco Bagnaia dimostra la sua grande generosità e altruismo – aggiunge Franca Fagioli, direttore del Dipartimento Patologia e Cura del Bambino ospedale Infantile Regina Margherita – ha sempre avuto un occhio di riguardo per Ugi e per i nostri bambini del Regina Margherita. In un giorno per loro indimenticabile non si dimenticano di pensare a chi sta lottando per la guarigione, una guarigione globale fisica psichica e sociale, potendo beneficiare di una indispensabile palestra di riabilitazione”.